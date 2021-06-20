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Гозенс потушил Португалию, Депай в «Барсе», ничьи Франции и Испании, «Милуоки» вышвырнул звездный «Бруклин», Рублев в финале и другие новости спорта

Гозенс потушил Португалию, Депай в «Барсе», ничьи Франции и Испании, «Милуоки» вышвырнул звездный «Бруклин», Рублев в финале и другие новости спорта

Доброе утро! Надеемся, что вы встречаете это воскресенье с позитивными и согревающими мыслями. Такого вам желаем и дня – а пока быстро пробежимся по главным новостям субботы 🍃 1.

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Лена Мисько
40 очков, 13 подборов и 5 передач – Яннис главный герой «Бакс» 💪
Лена Мисько
"ХРАНЮ ОСКОЛОК САМОЛЕТА, НА КОТОРОМ РАЗБИЛСЯ ПЕТТАЙ. ОПЛАВЛЕННЫЙ СГУСТОК, ПОХОЖИЙ НА СЕРДЦЕ". 10 ЛЕТ СО ДНЯ ГИБЕЛИ АРБИТРА Арбитр ФИФА, 100 матчей в Премьер-лиге, трагедия 20 июня 2011 года под Петрозаводском, в которой погиб Владимир Петтай, — это известно всем. Но каким он был человеком? В чем феномен одного из самых ярких арбитров начала столетия? Вместе с друзьями, учениками, детьми Владимира Петтая вспоминаем самого улыбчивого судью РПЛ. Это самый важный и большой материал в истории "Алё, рэфа!". Прошу поделиться этими историями о светлом человеке в день памяти Петтая. Владимир Леонидович, мы вас помним и любим. Ваши ученики, друзья, коллеги, родные и близкие... https://tele-sport.ru/football/russia/rpl/khranyu-oskolok-samoleta-na-kotorom-razbilsya-pettai-oplavlennyi-sgustok-pokhozhii-na-serdtse-10-let-so-dnya-gibeli-arbitra
Лена Мисько
Футбольные темы, [20.06.21 18:24] "После игры Гинер позвонил арбитру, чтобы поблагодарить его за профессиональное судейство. Отсудил все по делу, никакой помощи "Локомотиву" не было. Гинер же помог впоследствии вернуться Владимиру в большое судейство, когда его отстранили после игры "Зенита" с ЦСКА". Это о Владимире Петтае, арбитре, который погиб в авиакатастрофе 10 лет назад. В этом тексте (https://t.me/aloref/684) о нем сказано много добрых и справедливых слов. Не хватило, пожалуй, воспоминаний начальника ЦСКА Сергея Стельмаха. Ведь именно с его дня рождения возвращался в Петрозаводск из Владикавказа арбитр Петтай. А улыбка, да, была у него шикарная. Алексей Спирин, наш известный арбитр, который Владимира изначально взял под крыло, как-то сказал ему, что надо сделать эту улыбку фишкой в работе. Он так и делал.
Лена Мисько
☀️ 😨 Аномальная жара в Москве продолжается. И по сообщениям синоптиков, такая погода продержится еще минимум неделю. 📈 Если сегодня воздух прогреется до 32 градусов, то в понедельник — до 33, а во вторник и вовсе до 35. 💦 Из-за установившейся жаркой погоды коммунальные службы каждые 3 часа поливают дороги и проводят аэрации, чтобы остудить воздух, нагревающийся от асфальта.
Лена Мисько
Сегодня 24 года исполняется нападающему «Спартака», лучшему игроку сезона Джордану Ларссону. ⠀* Джордан дебютировал в составе красно-белых летом 2019 года, провел за это время 60 матчей и забил 25 мячей. ⠀* Поздравляем! Желаем успехов, красивых голов на Евро и больших побед со «Спартаком»! 🔴⚪️🎂🎉
Лена Мисько
Для Семёна Варламова одержанная минувшей ночью победа стала 30-й в 57 матчах за карьеру в плей-офф НХЛ. Варламов – четвёртый российский вратарь в истории НХЛ, достигший такой отметки. 1. Андрей Василевский – 43 победы в 73 матчах 2. Евгений Набоков – 42 в 86 3. Николай Хабибулин – 39 в 72 4. Семён Варламов – 30 в 57.
Лена Мисько
У Леши нет лицензии PRO. Поэтому фактически он не может числиться главным тренером команды. *** А это, кстати опять, ещё интереснее ;) Дело в том, что да, Алексей (как и его брат Василий) подавали документы на получение лицензии Pro, которая позволяет официально работать в качестве главного тренера в высших дивизионах России, ровно год назад. Обучение в Академии РФС длится полтора года. Григорий Бабаян имеет лицензию УЕФА Pro. Загадка Жака Фреско: так кто будет главным у руля ЦСКА в новом сезоне?
Лена Мисько
будет так же как в Краснодаре
Лена Мисько
Лаксальт вылетел в Россию для прохождения медосмотра в "Динамо" Защитник "Милана" Диего Лаксальт вылетел из Уругвая в Россию для прохождения медицинского осмотра в "Динамо", пишет итальянский журналист Даниэле Лонго. Обследование 28-летний игрок пройдет в понедельник, 21 июня. Сообщалось, что за трансфер уругвайца "Динамо" заплатит 3,5-4 млн евро.
Лена Мисько
[ ФК Зенит | Zenit fans] Бывший защитник «Зенита» Микаэль Лумб рассказал о проблемных взаимоотношениях своих бывших партнеров по петербургскому клубу – Игоря Денисова, Александра Кержакова и Халка. * «Атмосферу в команде сломали трансферы Халка и Акселя Витцеля? Это правда. После появления Халка и Витцеля внутри команды возникли проблемы с Денисовым и Кержаковым. Помню, что Денисова сослали даже во вторую команду на какое-то время. Потом он покинул клуб. Но я считаю, что «Зенит» все равно продолжал достаточно хорошо играть. * Мои отношения с российскими игроками были достаточно неплохими. Например, с Малафеевым мы отлично общались. Небольшие проблемы возникали с Денисовым и Кержаковым, но ничего серьезного. У них было особенное положение в «Зените». Если они не получали мяч, когда просили передачу, то могли спровоцировать конфликт. Халку это не нравилось, Лучано Спаллетти от этого тоже уставал», – сказал Лумб.
Лена Мисько
🩺 Сегодня профессиональный праздник у людей, без которых невозможно представить нашу жизнь. 20 июня — День медицинского работника. 😷 Поздравляем врачей, медицинских сестёр и братьев, фельдшеров, санитаров — всех тех, кто связал свою жизнь с медициной. 🚑 В это непростое время вы, как никогда, важны для всех нас, помогая выжить тысячам людей. Благодарим за ваше терпение и труд!
Лена Мисько
Яя Туре получил отказ от посольства России в выдаче рабочей визы https://www.championat.com/football/news-4381527-yaya-ture-poluchil-otkaz-ot-posolstva-rossii-v-vydache-rabochej-vizy.html
Лена Мисько
За последние сутки в России выявлено 17 611 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3 003 (17,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни ❗️ / Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 316 826 человек в 85 регионах. / Также за сутки зафиксировано 450 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 129 361 человек. Записаться на вакцинацию можно по ссылке (https://bit.ly/3rBoy3e).
Лена Мисько
💉 Антитела, которые вырабатываются от вакцины "Cпутник V", защищают от всех известных сегодня штаммов коронавируса — глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Лена Мисько
Умер тележурналист Анатолий Лысенко *** Глава «Общественного телевидения России» Анатолий Лысенко умер в возрасте 84 лет. Он болел ковидом
Лена Мисько
Поздравляем КБ ребят с чемпионством! В финале победили сверстников из «Локомотива» со счетом 2-0. Так держать и успехов в новом сезоне! 🔴⚪️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Лена Мисько
Хоть бы один дошёл до основы...
Лена Мисько
Сборная России в Копенгагене прибыла в отель. Он расположен на набережной. А на фото - номер, в котором будет жить в Дании Станислав Черчесов
Лена Мисько
ЦСКА интересуется защитником сборной России Федором Кудряшовым, пишет «СЭ». Контракт 34-летнего футболиста с турецким «Антальяспором» закончится в конце июня.
Лена Мисько
[ Инсайды от Карпа] «СПАРТАК» ПЕРЕХВАТИЛ у «ЗЕНИТА» САМОГО ОДАРЕННОГО ЮНИОРА РОССИИ Попов делом отвечает Алланазарову за молодежь. После презентации Руя Витории в качестве главного тренера «Спартака», и пока гендира Мележикова не было рядом — мы атаковали спортдира Попова вопросами. В том числе друг Алла из «СЭ» вхерачил про Пиняева и Соколова — мол, как в «Спартаке» ведется работа по подписанию юных талантов и почему упустили этих двух? Поп ушел от ответа, намекнув лишь, что есть ребята по-интересней. Мини-Карп и Детская ЕвроСтавка докладывают: (https://eurostavka.ru/news/football/spartak-perehvatil-u-zenita-16-letnego-forvarda-lokomotiva-komissarova)«Спартак» увел из под носа у «Зенита», возможно, самого талантливого игрока 2005 года рождения. Зовут его Саша Комиссаров, у него шикарная правая, игра головой — выступает на позиции форварда, но может атаковать и с фланга. А еще в свои 16 лет он пробегает 30 метров за 3 целых и 85 сотых секунды. Это феноменальный результат: парень уже сейчас бежит на уровне Ионова + он физически мощный как Павлюченко. Рост — 186 см. Да, СуперПав на пару сантиметров выше, но наш мальчик все еще растет и может вымахать далеко за метр-90. Родом он из Пензы, воспитывался в легендарной Академии им. Коноплева, с 14 лет в «Локомотиве». Не так давно у него случился конфликт с тренером. Ничего особенного, обложили друг друга на эмоциях после матча. Вопрос довольно быстро решился, однако за это время на Комиссарова вышли «Спартак» и «Зенит». «Локо» бросился срочно переподписывать игрока, но было поздно. Два главных клуба Руси сошлись в схватке за потенциального лучшего российского форварда: Аршавин версус Попов — это было рубилово не на жизнь, а на смерть. Однако Попс сумел убедить Комиссарова выбрать ромбик на груди, а не газ в кармане. Хотя предложение красно-белых, чего уж греха таить, было лучше сине-бело-голубого. По нашим ЕвроСтавочным данным: (https://eurostavka.ru/news/football/spartak-perehvatil-u-zenita-16-letnego-forvarda-lokomotiva-komissarova)срок договора — 1 год с возможностью продления. В общем, Пиняев и Соколов — это, конечно, круто, Максим. Но, по мнению Попена, они не обладают выдающимися физическими данными, если не сказать больше — ограничены ими. Поэтому бодался Дима не за них с «Крыльями» и «Химками», а рубился за супер-форварда Комиссарова с «Зенитом». И вот теперь, в год столетия клуба — «Спартак» усилиями Попова, одержал первую победу над Питером и сделал скромный шажок к долгожданному чемпионству. Кто знает, может как раз Саша Комиссаров поможет завоевать такой важный для Федуна трофей. И даже без Заремы. Но это не точно. Кто сказал, что в 16-17 лет нельзя выпускать игроков на поле? Захарян этот тезис давно опроверг, так что скоро ждите Комиссарова в спартаковской футболке. Это же еще в потенциале (пока мальчик поиграет в ЮФЛ) и вызов для Руя — что он сможет выковать из этого вундеркинда (скажем, через год?). А вы как думаете, реально так рано заиграть в РПЛ, если физика позволяет бороться за мяч с мужиками — или в эти годы детский разум еще не созрел для взрослого футбола, тем более если у парнишки сложный характер? Источник: Eurostavka (https://eurostavka.ru/news/football/spartak-perehvatil-u-zenita-16-letnego-forvarda-lokomotiva-komissarova)@karpinside
Лена Мисько
Всегда такие громкие заголовки как в посте выше меня напрягают. У нас уже и Репях был, и Пяткина вот недавно перехватили у того же "Зенита". Только Пяткину уже 17 лет, а он до сих пор в молодежной команде не дебютировал, когда у нас в 17 лет люди уже за Спартак-2 забивали.
Лена Мисько
вот и у меня такие же мысли возникли :( будем посмотреть *** СПАРТАК🔴⚪️КБ ТЕЛЕГА, [20.06.21 20:14] «Спартак» подписал молодую звезду «Локо» 2005-го года рождения Александра Комиссарова. Меня всегда передергивает от таких подписаний, когда они преподносятся слишком ярко. Еще свежо воспоминание о перехваченном Репяхе из «Краснодара». Тот тоже казался ультраперспективным. Но только казался. Без Википедии вы сейчас вряд ли найдёте его местоположение, зато отношений с Галицким у «Спартака» теперь никаких нет. С молодыми футболистами всегда рулетка. Никогда нельзя предсказать, как себя поведёт 16-летний юноша, за которого бьются лучшие клубы страны. Ну вот бежит он сейчас быстро и бьет сильно, но подростковая психика может увести парня куда угодно. Поэтому круто, что «Спартак» начал скаутить по России. Насколько мне известно, этим в «Спартаке» сейчас плотно занимается Аверьянов. Надеюсь, Комиссаров надежды оправдает. @spartakoz
Алевтина Трофимова
Но в целом, популизм, конечно)))) ура, мы подписали 16 летнего! нет, не мбаппе))
Лена Мисько
[Мутко против] В феврале в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры, и недавняя игра наших хоккеистов с канадцами, а точнее, судейство игры, не сулит российской команде ничего хорошего. Готовиться нужно не только к пристальному вниманию – к этому уже не привыкать, но и к жесткому арбитражу. А вот к этому хоккей, долгое время считавшийся стоящим вне политики, еще не привык. Судейский фактор беспокоит и болельщиков, и экспертов. Не исключено, что судейство финала Пхенчхана в 2018-м, когда на 58-й минуте при счете 2:3 штраф получил Калинин и сборная России спаслась лишь чудом, покажется цветочками. На недавней игре с канадцами на 45-й минуте был удален Тарасенко – штраф был наложен за игру высоко поднятой клюшкой. Однако ИИХФ уже после игры рассмотрела ситуацию и обнаружила, что Тарасенко не нарушал правила, так как клюшка была ниже уровня его плеч, а игрок сборной Канады попал себе по лицу собственной же клюшкой. Почему судьи такого уровня наложили ошибочный штраф, по сути, повлиявший на результат матча, и почему сейчас они признают ошибку не официально, а на уровне околоэкспертных слухов — большой вопрос. Sports.ru (https://www.sports.ru/hockey/1098282506-yurij-karandin-iixf-rassmotrela-moment-s-udaleniem-tarasenko-fola-ne-b.html) Юрий Карандин: «ИИХФ рассмотрела удаление Тарасенко – фола не было. В Пекине нужно быть готовыми к жесткому арбитражу» Почетный вице-президент ФХР, известный советский арбитр Юрий Карандин рассказал об ожиданиях от судейства на Олимпиаде-2022
Лена Мисько
Да, сегодня день рождения паненки. С маленькой буквы. Благодаря Паненке с большой. 45 лет назад чехи благодаря этому пенальти выиграли свой главный трофей в финале Евро у немцев. Это действительно один из самых крутых моментов в истории футбола!
Лена Мисько
Старейший шахматист мира 99-летний Юрий Авербах госпитализирован в больницу в Москве с коронавирусом.
Лена Мисько
С вами снова рубрика " Диагноз - комментатор Матч ТВ" *** Потрясающее уважение к коллегам по комментаторскому цеху! / В частности, параллельно матч Италия-Уэльс комментирует Владимир Стогниенко, и вот его слушать намного приятнее чем любое " чудо" с матч ТВ. Матч ТВ, у вас снова пробитие дна

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