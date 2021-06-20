Гозенс потушил Португалию, Депай в «Барсе», ничьи Франции и Испании, «Милуоки» вышвырнул звездный «Бруклин», Рублев в финале и другие новости спорта

Доброе утро! Надеемся, что вы встречаете это воскресенье с позитивными и согревающими мыслями. Такого вам желаем и дня – а пока быстро пробежимся по главным новостям субботы 🍃 1.
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