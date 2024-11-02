Воронежского застройщика уличили в недостоверной рекламе жилья в Орле

В Орловском УФАС состоялось заседание Экспертного совета по рекламе и недобросовестной конкуренции. Эксперты орловского УФАС обсудили рекламу жилищного комплекса «Нова парк», достраиваемого воронежской ГК «Развитие».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии