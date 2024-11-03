Захарова призвала МВД Эстонии не навязывать ЭПЦ политкорректность

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обратилась к канцлеру МВД Эстонии Тармо Мийлитсу с просьбой не вмешиваться в дела Эстонской православной церкви (ЭПЦ) и не навязывать ей «либеральную политкорректность».