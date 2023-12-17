В Китае разработали систему тренировок для войны в космосе

«Самолеты и корабли потеряют возможность ориентации в пространстве по спутникам, в городах будет хаос, а отдаленные поселения будут отрезаны от мира, обломки аппаратов будут падать на Землю с разрушительной скоростью» - именно так описывают войну в космосе китайские ученые.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии