В Китае разработали систему тренировок для войны в космосе

«Самолеты и корабли потеряют возможность ориентации в пространстве по спутникам, в городах будет хаос, а отдаленные поселения будут отрезаны от мира, обломки аппаратов будут падать на Землю с разрушительной скоростью» - именно так описывают войну в космосе китайские ученые.