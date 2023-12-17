Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Китае разработали систему тренировок для войны в космосе

В Китае разработали систему тренировок для войны в космосе

«Самолеты и корабли потеряют возможность ориентации в пространстве по спутникам, в городах будет хаос, а отдаленные поселения будут отрезаны от мира, обломки аппаратов будут падать на Землю с разрушительной скоростью» - именно так описывают войну в космосе китайские ученые.

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