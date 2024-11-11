В ООН оценят резолюцию России о борьбе с неонацизмом

В ООН состоится голосование по резолюции России о борьбе с нацизмом.Россия подготовила проект резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".