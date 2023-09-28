Современные платья с вышивкой! Пока досмотрела до № 9, замечталась совсем…

В эти выходные я иду на свадьбу к близким друзьям. После приглашения передо мной сразу встало два вопроса: что подарить молодоженам и в чём пойти на праздник? И если с первым всё решилось довольно просто, то на поиск подходящего образа у меня ушел не один день.
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