Цена золота будет зависеть от заявлений США

Золото стабилизировалось в начале торгов в понедельник, сообщает The Wall Street Journal. Ранее цены снижались, поскольку доллар укрепляется после данных по инфляции в США, которые соответствуют ожиданиям рынка, отмечает исследовательская группа UOB Global Economics Markets в своей заметке.