Цена золота будет зависеть от заявлений США

Золото стабилизировалось в начале торгов в понедельник, сообщает The Wall Street Journal. Ранее цены снижались, поскольку доллар укрепляется после данных по инфляции в США, которые соответствуют ожиданиям рынка, отмечает исследовательская группа UOB Global Economics Markets в своей заметке.
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