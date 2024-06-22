Названы самые комфортные направления для семейного отдыха с детьми

Лето – время долгожданных семейных отпусков. И если для кого-то это время для романтических путешествий, то для большинства родителей это возможность провести время с детьми, подарить им новые впечатления и создать яркие воспоминания.
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