Артём Дзюба: конфликт с Галактионовым? Я за Михалыча до конца, он это знает

Форвард ограничился лишь скандалом с Семаком.Форвард ограничился лишь скандалом с Семаком.Форвард «Локомотива» Артём Дзюба сообщил о хороших отношениях с тренерами красно-зелёных Валерием Климовым и Михаилом Галактионовым после матча 11-го тура с «Уралом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)