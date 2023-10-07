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Артём Дзюба: конфликт с Галактионовым? Я за Михалыча до конца, он это знает

Артём Дзюба: конфликт с Галактионовым? Я за Михалыча до конца, он это знает

Форвард ограничился лишь скандалом с Семаком.Форвард ограничился лишь скандалом с Семаком.Форвард «Локомотива» Артём Дзюба сообщил о хороших отношениях с тренерами красно-зелёных Валерием Климовым и Михаилом Галактионовым после матча 11-го тура с «Уралом».

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