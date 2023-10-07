Артём Дзюба: конфликт с Галактионовым? Я за Михалыча до конца, он это знает

Форвард ограничился лишь скандалом с Семаком.Форвард ограничился лишь скандалом с Семаком.Форвард «Локомотива» Артём Дзюба сообщил о хороших отношениях с тренерами красно-зелёных Валерием Климовым и Михаилом Галактионовым после матча 11-го тура с «Уралом».