Экономист оценил рокировку в ЦБ: люди меняются, решения остаются

Руководство Банка России может меняться, но дело его продолжит жить. Нынешний советник и бывший первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева, которую многие экономисты называют «серым кардиналом» регулятора, покинула совет директоров ЦБ.
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