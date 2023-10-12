Владыка Лазарь был и остается непререкаемым духовным авторитетом для крымчан, — Аксёнов

Глава Крыма поблагодарил Владыку Лазаря за многолетнюю работу на благо Крыма. Фото: пресс-служба Главы РК«Крымчане об этом помнят и всегда будут помнить, мы относимся к нашему Владыке с большим уважением и теплотой, он для нас был и остается непререкаемым духовным авторитетом.