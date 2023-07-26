Послевоенное использование пистолетов-пулемётов, произведённых в нацистской Германии

После окончания Второй мировой войны странам-победительницам и государствам, восстановившим свой суверенитет, после освобождения их из-под немецкой оккупации достались миллионы единиц стрелкового оружия, произведённого в Третьем рейхе.
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