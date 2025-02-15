NBC: США предложили разместить войска на Украине для безопасности добычи полезных ископаемых

Зеленский отказался подписывать соглашениеАдминистрация президента США Дональда Трампа предложила Украине предоставить Вашингтону право на владение 50% редкоземельных минералов, дав понять, что готова к размещению американских войск для обеспечения безопасности в связи с добычей полезных ископаемых.
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