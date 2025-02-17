Депутат Немкин: мошенники продолжают использовать тактику запугивания

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT заявил, что мошенники продолжают использовать тактику запугивания, чтобы заставить людей совершать необдуманные платежи.