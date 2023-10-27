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Меган Маркл едва не променяла своего принца на футболиста

Меган Маркл едва не променяла своего принца на футболиста

Ссоры Гарри и Меган с королевской семьей могло и не случиться. Меган Маркл могла бы и не стать женой Гарри LEGION-MEDIAСейчас, когда Меган Маркл и принц Гарри вот уже три года, как перебрались в Америку и практически порвали все контакты с королевской семьей, трудно представить себе, что всего этого могло и не случиться.

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