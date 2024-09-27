Александр Лифанов: «Три страны предлагали выступать за них. На чашах весов были Олимпиада и вся моя жизнь здесь. Я не жалею, что не уехал»

Александр Лифанов – победитель ЧМ-2021 в эстафете по современному пятиборью. «После 2022 года, когда нам запретили ездить на международные соревнования, три страны выходили со мной на связь, предлагали выступать за них: это Китай, Греция и, по‑моему, ОАЭ были.