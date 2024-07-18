Четверых военнослужащих из Иркутской области вернули из украинского плена

17 июля 2024 года Россия вернула из украинского плена 95 бойцов. Об этом сообщили в Минобороны. Как сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, среди вернувшихся — четверо жителей Иркутской области.
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