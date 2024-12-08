«Власть обрушилась стремительно» Почему пал режим Башара Асада и как события в Сирии изменят ситуацию на Ближнем Востоке?

8 декабря антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Боевики в прямом эфире государственного телевидения заявили, что режим президента Башара Асада свергнут, а сам он бежал из страны в неизвестном направлении.
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