📝 Исключить обществознание из программы 6-8 классов будет непросто Так считает методист МБУ дополнительного профессионального образования «Информационно-методический центр» Елена Селезнёва.
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📝 Исключить обществознание из программы 6-8 классов будет непросто Так считает методист МБУ дополнительного профессионального образования «Информационно-методический центр» Елена Селезнёва.