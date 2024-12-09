Ведерников анонсировал строительство поликлиники в Псковском районе

ПСКОВ, 9 декабря, ФедералПресс. Строительство детско-взрослой поликлиники и женской консультации на 750 посещений в смену запланировано в Псковском районе, сообщил во время прямой линии губернатор региона Михаил Ведерников.
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