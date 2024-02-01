Китайский дрон-невидимка CH-7 будет готов к концу года

Беспилотник-невидимка CH-7 / © Tao Ran, courtesy of CH UAV of CASC Новая модификация беспилотника CH-7, который впервые показали на выставке Airshow China в 2018 году, теперь имеет размах крыльев 26 метров — на четыре метра длиннее, чем у первоначальной версии.