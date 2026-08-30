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Песков рассказал, для чего может быть нужен саммит с Трампом и Зеленским

Песков рассказал, для чего может быть нужен саммит с Трампом и Зеленским

Переговоры президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом с участием Владимира Зеленского возможны только чтобы зафиксировать достигнуты договоренности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 августа на брифинге.

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