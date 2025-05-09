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80 лет Великой Победы

80 лет Великой Победы

Всех читателей блога на фронте и в тылу поздравляю с 80 годовщиной Победы в Великой Отечественной Войне/Текущая война на Украине это не только война с бандеровщиной и прокси-силами США и НАТО, это в том числе и борьба на нашу Победу, которую Советский Союз одержал 80 лет назад, и которую пытаются нивелировать и уничтожить, переписав историю, вымарав память и уничтожить ее материальные свидетельства на захваченных территориях.

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