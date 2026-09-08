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«Яйца курицу не учат»: Филипп Киркоров запрещает детям критику, но восторгается юной моделью

«Яйца курицу не учат»: Филипп Киркоров запрещает детям критику, но восторгается юной моделью

Дома у Филиппа Киркорова царят дисциплина и незыблемый авторитет старшего. Его дети, Алла-Виктория и Мартин, отлично знают: оспаривать решения отца или выражать недовольство строго запрещено.

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