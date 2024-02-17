Миллер: членство Украины в ЕС станет смертельным для польских фермеров

Бывший премьер-министр Польши и евродепутат Лешек Миллер высказал опасения относительно возможного вступления Украины в Евросоюз и потенциального вреда, который это может причинить Варшаве, сообщает Fakt.
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