Dooralei
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Dooralei

526 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    ...Я вам скажу прАстой мудрый веСЧь: гармоничность дуэта  родителЕй зависит от их семейной заточки. В тему читайте ме...Сын Градского был...
  • Виталий Кирпиченко
    Кому ещё не известно, что наши "звёзды" эстрады -- однодневные мотыльки? Только мотылькам, наверное. Все эти вайкули ...Лайма Вайкуле счи...
  • Ирина Дымова
    С бесами общается. И как певица ноль  и как личность недалекая. Кочевников как православный верующий не смог бы этот ...Певица Катя Лель ...

Лайма Вайкуле считает, что Басков и Киркоров уже не котируются у публики

Лайма Вайкуле считает, что Басков и Киркоров уже не котируются у публики

Лайма Вайкуле –о Киркорове и Баскове: Они уже отстой Латвийская певица Лайма Вайкуле опять напомнила о себе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
star
права,достали уже все эти певуны.по мне самое-это вечера у Малахова,вот где настоящее.да лайма забыла упомянуть валерию,престарелую певунью неестественно закатывающюю глазки,ау,баушка,очнись и посмотри,что творится,мальчики гибнут,чтобы мы спали спокойно,а ты............
Ответить
17 час.
Виталий Кирпиченко
Кому ещё не известно, что наши &quot;звёзды&quot; эстрады -- однодневные мотыльки? Только мотылькам, наверное. Все эти вайкули живут воображением о своём величии, которого никогда не было.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх