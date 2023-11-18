Лайма Вайкуле считает, что Басков и Киркоров уже не котируются у публики

права,достали уже все эти певуны.по мне самое-это вечера у Малахова,вот где настоящее.да лайма забыла упомянуть валерию,престарелую певунью неестественно закатывающюю глазки,ау,баушка,очнись и посмотри,что творится,мальчики гибнут,чтобы мы спали спокойно,а ты............

Виталий Кирпиченко

Кому ещё не известно, что наши "звёзды" эстрады -- однодневные мотыльки? Только мотылькам, наверное. Все эти вайкули живут воображением о своём величии, которого никогда не было.