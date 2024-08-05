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Чемпион Парижа-2024 решил поспать на улице из-за жары в олимпийской деревне

Чемпион Парижа-2024 решил поспать на улице из-за жары в олимпийской деревне

Чемпион Олимпийских игр‑2024 по плаванию итальянец Томас Чеккон решил поспать на улице из-за жары. Отдыхающего на траве спортсмена заснял и выложил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) саудовский гребец Хусейн Алиреза.

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