Чемпион Парижа-2024 решил поспать на улице из-за жары в олимпийской деревне

Чемпион Олимпийских игр‑2024 по плаванию итальянец Томас Чеккон решил поспать на улице из-за жары. Отдыхающего на траве спортсмена заснял и выложил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) саудовский гребец Хусейн Алиреза.