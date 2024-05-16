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"Ъ": бойцов ЧВК ЕНОТ могут посадить на 17 лет

"Ъ": бойцов ЧВК ЕНОТ могут посадить на 17 лет

В Московском гарнизонном военном суде прошли дебаты между сторонами по делу бывшего сотрудника столичного УФСБ Александра Мрищука и его предполагаемых сообщников из частной военной компании (ЧВК) "Единые народные общинные товарищества" ("ЕНОТ") Ивана Коваленко, Алексея Коновалова, Михаила Максимова и Олега Очеретного.

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