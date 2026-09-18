Татарстанда сайлауларда волонтёрлар һәм халыкара күзәтүчеләр эшли

Татарстан Республикасында РФ Федераль Җыены тугызынчы чакырылыш Дәүләт Думасы депутатларын сайлау, республика Дәүләт Советы депутатларын сайлау һәм муниципаль сайлаулар башланды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым