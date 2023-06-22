Орелtimes

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Чистоту выборов Клычкова проконтролирует директор музея «Спасское-Лутовиново»

Чистоту выборов Клычкова проконтролирует директор музея «Спасское-Лутовиново»

В Орле открылся штаб по общественному контролю и наблюдению за губернаторскими выборами. Его возглавил директор музея «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин.

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