Чистоту выборов Клычкова проконтролирует директор музея «Спасское-Лутовиново»

В Орле открылся штаб по общественному контролю и наблюдению за губернаторскими выборами. Его возглавил директор музея «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин.
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