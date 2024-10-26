📌Ствольная артиллерия 375-го ОПТАДн 1-й танковой армии отработала по вражескому опорнику У противника два «200», которые неосмотрительно стояли у дороги.
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📌Ствольная артиллерия 375-го ОПТАДн 1-й танковой армии отработала по вражескому опорнику У противника два «200», которые неосмотрительно стояли у дороги.
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