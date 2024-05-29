МИД РФ предупредил россиян, собирающихся в Париж-2024, о возможных провокациях

«Нашим гражданам, планирующим поездку в эту страну в период Олимпиады, надо учитывать ряд обстоятельств, которые могут создать затруднения для их пребывания на французской территории, прежде всего в Париже, где состоится большая часть спортивных состязаний.
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