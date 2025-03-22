Американские учёные разработали первый в мире препарат для восстановления мозга после инсульта

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) совершили прорыв в терапии последствий инсульта: создан препарат DDL-920, который впервые полностью воспроизводит эффект физической реабилитации.
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