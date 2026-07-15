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Мажич о судейских критериях: «Никто никогда не будет доволен. Если планка борьбы будет высокой – будут жаловаться. Если низкая... Это контактный вид спорта, мы должны давать футболистам играть»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич ответил на вопрос о том, как тенденции работы арбитров на чемпионате мира-2026 могут быть использованы в  РПЛ .

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