Россиянам объяснили, какие выплаты к 1 сентября могут получить родители в 2024 году

МОСКВА, 22 августа, ФедералПресс. До начала нового учебного года осталось чуть больше недели. Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев рассказал, какие выплаты к школе могут получить родители в 2024 году.
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