Эксперт Красильникова: мужчины чаще делают предложение через неделю отпуска

Отпуск снимает привычные тормоза: новая обстановка и свобода сближают быстрее обычного. Как на первом свидании понять, что перед вами — легкое приключение или человек, с которым захочется продолжения, "Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии