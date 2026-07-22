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Эксперт Красильникова: мужчины чаще делают предложение через неделю отпуска

Эксперт Красильникова: мужчины чаще делают предложение через неделю отпуска

Отпуск снимает привычные тормоза: новая обстановка и свобода сближают быстрее обычного. Как на первом свидании понять, что перед вами — легкое приключение или человек, с которым захочется продолжения, "Газете.

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