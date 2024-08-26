Учёные обнаружили признак, по которому можно определить психопата

Оказывается, психопата можно вычислить по движению головыНа сайте Sciencedirect появился материал, где сказано, что всех больных психопатией отличает один признак — они практически не двигают головой во время разговора.
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