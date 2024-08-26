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Учёные обнаружили признак, по которому можно определить психопата

Учёные обнаружили признак, по которому можно определить психопата

Оказывается, психопата можно вычислить по движению головыНа сайте Sciencedirect появился материал, где сказано, что всех больных психопатией отличает один признак — они практически не двигают головой во время разговора.

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