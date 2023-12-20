Автоэксперт Хайцеэр: использование кондиционера предотвратит запотевание стекол автомобиля зимой

Запотевание стекол автомобиля зимой сильно ухудшает и без того плохую видимость на дороге. Справиться с проблемой поможет использование кондиционера, сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в эфире радио Sputnik.
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