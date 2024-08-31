🚔О состоянии аварийности за 30 августа 2024 года За дежурные сутки подразделениями Госавтоинспекции региона пресечено 695 нарушений ПДД, задержаны 5 нетрезвых водителей.
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🚔О состоянии аварийности за 30 августа 2024 года За дежурные сутки подразделениями Госавтоинспекции региона пресечено 695 нарушений ПДД, задержаны 5 нетрезвых водителей.