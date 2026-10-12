Саудовская Аравия оставит Европу без нефти и газа из-за атак со стороны хуситов

Саудовская Аравия разочарована реакцией западных союзников на атаки йеменских хуситов, об этом пишут мировые СМИ.
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