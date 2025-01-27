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  • людмила
    Пиарится, однако.Мда...
  • Наталия
    Продавшись Западу сами, Горбачев и Ельцин продали заодно и все великие подвиги советского народа.  Развалив СССР, пре...Там будут те, кто...
  • ИРИНА ГОЛИКОВА
    Вечная память тем, кто победил фашизм! А всей этой нечисти, которые его возрождают-гореть в аду!!!Там будут те, кто...

Там будут те, кто создал и охранял концлагерь

Там будут те, кто создал и охранял концлагерь

"Отказ пригласить Россию на церемонию, посвящённую 80-летию освобождения Освенцима, имеет цель воссоздать «новое зло»", - вице-премьер Сербии Александар Вулин.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
ТВАРИ БЛЯ...
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9 час.
ИГ
ИРИНА ГОЛИКОВА
Вечная память тем, кто победил фашизм! А всей этой нечисти, которые его возрождают-гореть в аду!!!
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9 час.
Наталия
Продавшись Западу сами, Горбачев и Ельцин продали заодно и все великие подвиги советского народа.  Развалив СССР, превратили  Россию в сырьевой придаток и вассала этих &quot;партнеров&quot;.  Поэтому с нами и по сей день пытаются обращаться, как с вассалами. И кого-то влиятельного внутри страны,  кто и сейчас прислуживает Западу,  это вполне устраивает. Вот и еще одна причина ностальгии наших людей по Сталину. При нем бы никто не позволил себе так обращаться с нашей страной.
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8 час.

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