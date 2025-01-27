"Отказ пригласить Россию на церемонию, посвящённую 80-летию освобождения Освенцима, имеет цель воссоздать «новое зло»", - вице-премьер Сербии Александар Вулин.
Там будут те, кто создал и охранял концлагерь
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
ТВАРИ БЛЯ...
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9 час.
ИГ
ИРИНА ГОЛИКОВА
Вечная память тем, кто победил фашизм! А всей этой нечисти, которые его возрождают-гореть в аду!!!
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9 час.
Наталия
Продавшись Западу сами, Горбачев и Ельцин продали заодно и все великие подвиги советского народа. Развалив СССР, превратили Россию в сырьевой придаток и вассала этих "партнеров". Поэтому с нами и по сей день пытаются обращаться, как с вассалами. И кого-то влиятельного внутри страны, кто и сейчас прислуживает Западу, это вполне устраивает. Вот и еще одна причина ностальгии наших людей по Сталину. При нем бы никто не позволил себе так обращаться с нашей страной.
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8 час.
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