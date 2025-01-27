Там будут те, кто создал и охранял концлагерь

Наталия

Продавшись Западу сами, Горбачев и Ельцин продали заодно и все великие подвиги советского народа. Развалив СССР, превратили Россию в сырьевой придаток и вассала этих "партнеров". Поэтому с нами и по сей день пытаются обращаться, как с вассалами. И кого-то влиятельного внутри страны, кто и сейчас прислуживает Западу, это вполне устраивает. Вот и еще одна причина ностальгии наших людей по Сталину. При нем бы никто не позволил себе так обращаться с нашей страной.