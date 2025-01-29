Картошка с куриным филе, помидорами и сыром в духовке

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Предлагаю простой рецепт приготовления в духовке аппетитной картошки с сочным куриным филе, помидорами и сыром.
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