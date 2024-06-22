В США заявили об ужесточении позиции Путина по переговорам с Украиной

Президент России Владимир Путин выдвинул Украине более жесткие условия для урегулирования конфликта, чем те, которые предлагались в начале спецоперации, сообщает корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли.
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