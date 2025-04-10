Покупать пиццу больше нет смысла. Рецепт вкусной домашней пиццы для любого повода: тесто без замеса

Домашняя пицца — это не просто еда, а настоящий ритуал, объединяющий вкусы, настроение и уют. В отличие от покупной, в ней всё — от теста до начинки — можно подстроить под себя: сделать тонкое или пышное основание, выбрать любимый соус, добавить больше сыра или, наоборот, сделать её лёгкой и овощной.