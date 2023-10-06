Непопулярный, но успешный путь: две трети российских школьников отказались от высшего образования Елена ГалицкаяВ России наблюдается значительный рост популярности системы среднего профессионального образования (СПО).
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