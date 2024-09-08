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Царьград

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Nature Aging: два скачка старения организма происходят в 44 года и 60 лет

Nature Aging: два скачка старения организма происходят в 44 года и 60 лет

Исследование охватило 108 человек в возрасте от 25 до 75 лет.Стэнфордский и Сингапурский университеты представили результаты совместного многолетнего исследования по вопросам старения людей.

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