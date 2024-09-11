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Появились кадры сдачи в плен украинских боевиков в ходе контрнаступления ВС России в Курской области

Появились кадры сдачи в плен украинских боевиков в ходе контрнаступления ВС России в Курской области

В сети появились кадры зачистки населённого пункта Снагость в Курской области от украинских боевиков.

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