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Газета.ру

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ПНИПУ: вирус Бурбон поражает костный мозг

ПНИПУ: вирус Бурбон поражает костный мозг

В американском штате Нью-Йорк подтвержден случай заражения редким и потенциально смертельным вирусом Бурбон — мужчина жаловался на головные боли и ухудшение состояния в течение пяти лет, а диагноз смогли подтвердить только после года лабораторных обследований.

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