В Ладыжине рейдеры ворвались в церковный дом, побили священника и верующих

В Ладыжине неизвестные напали на священника УПЦ и верующих. Инцидент произошел 2 апреля 2024 года, когда группа преступников ворвалась в церковный дом, где молились прихожане захваченного храма Казанской иконы Божией Матери УПЦ.
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