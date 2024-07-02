О правилах безопасности отдыхающих на водоеме Ивановское инспекторское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ивановской области настоятельно рекомендует отдыхающим на территории водоемов соблюдать все меры безопасности, в том числе избегать употребления алкогольной продукции.